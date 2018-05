Bei einem israelischen Angriff auf Ziele im Gazastreifen sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens drei Palästinenser getötet und weitere verletzt worden.

Ziel sei ein Beobachtungsposten der radikalen Gruppe Islamischer Dschihad in der Nähe von Chan Junis gewesen, teilte die israelische Armee mit. Damit habe man auf einen Sprengsatz reagiert, der von palästinensischer Seite an der Grenze deponiert worden sei, um israelische Soldaten zu töten. Bereits in der Nacht hatte die israelische Luftwaffe in der Region Stellungen der radikal-islamischen Hamas angegriffen.



Israel hat mit dem Bau einer See-Sperre zum Gazastreifen begonnen. Verteidigungsminister Lieberman erklärte, die Anlage solle verhindern, dass militante Palästinenser über das Meer ins Land eindrängen. Den Angaben zufolge soll die mehrstufige Sperre aus Stein und Zäunen bestehen und teils unter Wasser liegen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.