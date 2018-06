UNO-Generalsekretär Guterres hat sich alarmiert über die Lage im Gazastreifen gezeigt.

Die Eskalation der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern sei eine Warnung, wie nah sich die Situation am Rande eines Krieges bewege, schrieb Guterres in einem Bericht an den UNO-Sicherheitsrat, aus dem die Nachrichtenagentur AP zitiert. Er sei schockiert über den Einsatz scharfer Waffen durch israelische Streitkräfte bei den Protesten von Palästinensern. Zugleich warnte er, dass Aktionen der Hamas und anderer militanter Gruppen die Bemühungen um eine lebenswerte Zukunft für die Palästinenser bedrohe. Bei Zusammenstößen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen wurden seit Ende März mehr als 120 Palästinenser getötet.

