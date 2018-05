Im Gazastreifen ist bei neuen Konfrontationen mit israelischen Soldaten ein Palästinenser getötet worden.

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 50 Menschen verletzt, etwa 20 von ihnen durch Schüsse. Viele Palästinenser protestieren seit Ende März jeden Freitag an der Grenze zu Israel, um die Vertreibung ihres Volkes nach dem Krieg 1967 anzuprangern und ein Recht auf Rückkehr einzufordern. Weiterer Anlass ist die Gründung Israels vor 70 Jahren, die am Montag offiziell gefeiert wird.



Die USA verlegen an diesem Tag ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das Auswärtige Amt in Berlin befürchtet gewalttätige Auseinandersetzungen und rät, in den kommenden Tagen auf Besuche der Jerusalemer Altstadt zu verzichten.

