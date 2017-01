GB und USA May würdigt besondere Beziehungen zu Washington

Theresa May vor ihrem Amtssitz in Downing Street Nr. 10. (picture alliance / dpa / Facundo Arrizabalaga)

Die britische Premierministerin May hat das besondere Verhältnis ihres Landes zu den Vereinigten Staaten betont.

Nach einem Telefonat mit dem designierten US-Präsidenten Trump sagte sie dem Fernsehsender Sky News, die Beziehungen zwischen beiden Staaten gingen weit über das übliche Maß hinaus. Sie gehe davon aus, dass diese auch unter der neuen Regierung in Washington weiter vertieft werden.



Darüber hinaus äußerte sich May auch zum Thema Brexit. In den kommenden Wochen werde London die Strategie für die anstehenden Austritts-Verhandlungen mit der Europäischen Union festgezurrt haben. Es sei normal, dass dafür einige Zeit nötig gewesen sei, da komplexe Sachverhalte zu bedenken gewesen seien.