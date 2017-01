GB & USA May wirbt für bilaterales Freihandelsabkommen

Großbritanniens Premierministerin Theresa May (dpa / picture-alliance / Julien Warnand)

Großbritanniens Premierministerin May wirbt vor ihrem Treffen mit US-Präsident Trump für ein bilaterales Freihandelsabkommen.

Das Vorhaben genieße Priorität, sagte May in Philadelphia vor Abgeordneten und Parteivertretern der konservativen Republikaner. Ein solcher Vertrag müsse für beide Seiten funktionieren und die jeweiligen Interessen berücksichtigen. Und er müsse jenen dienen, die sich allzu oft zurückgelassen fühlten von der Globalisierung, fügte May hinzu. Heute will sie als erste ausländische Regierungschefin mit Trump im Weißen Haus zusammenkommen.



Zugleich betonte May die Bedeutung der Nato und des Atomabkommens mit dem Iran. Zu beiden Themen hatte sich Trump wiederholt kritisch geäußert. Im Umgang mit dem russischen Präsidenten Putins empfahl die britische Regierungschefin Vorsicht. Man könne zwar zusammenarbeiten, müsse aber wachsam bleiben.