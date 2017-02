Gebärmutter-Transplantation Riskante Operation für ein eigenes Kind

15.000 Frauen in Deutschland haben keine funktionierende Gebärmutter und können nicht schwanger werden. Im letzten Jahr hat ein Ärzteteam aus Tübingen einer solchen Patientin in Deutschland eine fremde Gebärmutter eingepflanzt. In Schweden denkt man sogar darüber nach, die Behandlung für kinderlose Paare routinemäßig anzubieten.

Von Christine Westerhaus