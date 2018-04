Bei der internationalen Geberkonferenz für Syrien sind bisher Hilfszusagen in Höhe von 4,4 Milliarden Dollar eingegangen.

UNO-Nothilfekoordinator Lowcock sprach in Brüssel von einem guten Start. Er machte zugleich deutlich, dass mehr Geld gebraucht werde, weil allein in Syrien 13 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen seien. Lowcock verwies darauf, dass unter anderem die USA noch keine festen Zusagen gemacht hätten. Mit Blick auf die eingegangenen Verpflichtungen betonte er, es müssten nun Prioritäten gesetzt werden, wem und wo geholfen werde. Hierbei müsse es Ziel sein, "die Verletzlichsten" zu unterstützen.



An der noch bis zum Abend laufenden Konferenz nehmen Vertreter von mehr als 85 Ländern und Organisationen teil.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.