Die Vereinten Nationen rechnen mit mehr als einer Million Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar.

Der Generaldirektor der Organisation für Migration, Swing, sagte bei der Geberkonferenz in Genf, seit April seien 600.000 Rohingyas in das Nachbarland Bangladesch geflohen, weil ihre Dörfer in Brand gesteckt und viele Menschen ermordet wurden. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Flüchtlingszahl steige. Nach Angaben der UNO hat die internationale Staatengemeinschaft inzwischen 340 Millionen Dollar an Hilfsgeldern zugesagt. Das wären mehr als Dreiviertel der benötigten Summe. Auch die EU stockte ihre Zusage noch einmal auf.