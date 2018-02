Auf der internationalen Geberkonferenz für den Wiederaufbau des Irak haben UNO-Einrichtungen um Unterstützung geworben.

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, 14 Krankenhäuser sowie 170 weitere Gebäude zur Versorgung von Patienten müssten in Stand gesetzt werden. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR betonte, man müsse Vertriebenen eine freiwillige und dauerhafte Rückkehr in Sicherheit ermöglichen. Neben der Reparatur der Infrastruktur und Wiederherstellung von Dienstleistungen sei auch die Räumung von Minen erforderlich. Vertreter der Regierung in Bagdad sprachen von mindestens 88 Milliarden Dollar, die zur Beseitigung von Kriegsschäden erforderlich seien. Kurzfristig sei mindestens ein Viertel dieser Summe nötig.



Die Geberkonferenz findet in Kuwait statt und ist auf drei Tage angesetzt. Neben Regierungsdelegationen nehmen auch Unternehmens-Vertreter teil.

