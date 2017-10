Die Vereinten Nationen drängen die internationale Gemeinschaft, die zugesagten Hilfen für Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch zügig bereitzustellen.

Bei einer internationalen Geberkonferenz waren gestern Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 290 Millionen Euro zusammengekommen. Der Katastrophenhilfe-Koordinator der UNO, Lowcock, sprach von einem ermutigenden Ergebnis und betonte, das Geld müsse so bald wie möglich fließen.



Der Chef der Internationalen Organisation für Migration, Swing, sprach von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise der Welt. Die Lage sei ein Albtraum.



Die Rohingya sind eine verfolgte muslimische Minderheit in Myanmar; in den vergangenen Monaten flohen Hunderttausende von ihnen vor der Gewalt von Sicherheitskräften ins Nachbarland Bangladesch.