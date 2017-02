Geberkonferenz Gabriel verspricht 120 Mio Euro für Tschadsee-Region

In der Region rund um den Tschadsee sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. (AFP / Stefan Heunis)

Deutschland stellt in den kommenden drei Jahren 120 Millionen Euro zur Bekämpfung einer Hungerkrise am Tschadsee in Afrika zur Verfügung.

Bundesaußenminister Gabriel sagte auf einer internationalen Geberkonferenz in Oslo, die Menschen dort seien dringend auf sofortige humanitäre Hilfe angewiesen. Norwegens Außenminister Brende bezifferte die Zahl der Bedürftigen auf elf Millionen. Sein Land will 180 Millionen Euro bereitstellen.



In der Region um den Tschadsee und in Nordnigeria leiden die Menschen unter Dürre und dem Terror der islamistischen Bewegung Boko Haram. Mehr als 20.000 Menschen wurden seit 2009 getötet und 2,6 Millionen Menschen vertrieben.



Ziel der Geberkonferenz ist es, 1,4 Milliarden Euro an Hilfsgeldern einzusammeln. Ausrichter sind neben Norwegen auch Deutschland und die Vereinten Nationen.