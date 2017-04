Geberkonferenz in Genf

Deutschland erhöht die humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Jemen um knapp 17 Millionen Euro. Die Bundesregierung stelle für das laufende Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung, sagte die Menschenrechtsbeauftragte Kofler bei der internationalen Geberkonferenz in Genf.

Zusätzlich werde die Entwicklungszusammenarbeit mit 55 Millionen Euro gefördert. Die Vereinten Nationen haben den Bedarf zur Unterstützung der 27 Millionen notleidenden Einwohner für dieses Jahr auf umgerechnet 1,9 Milliarden Euro geschätzt. UNO-Generalsekretär Guterres appellierte zum Auftakt der Konferenz an die Teilnehmer, finanzielle Zusagen zu machen.



In dem seit zwei Jahren dauernden Konflikt wurden mehr als 10 000 Zivilisten getötet. Etwa drei Millionen Jemeniten wurden aus ihren Häusern vertrieben. Mehr als zwei Millionen Kinder in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel sind unterernährt.