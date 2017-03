Auf einer Geberkonferenz in Paris sind rund 70 Millionen Euro zum Schutz von Kultur-Erbestätten zusammengekommen.

Zugesagte wurde die Summe von Vertretern mehrerer Länder und einem

amerikanischen Kunstsammler. Die auf Inititiative Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate geschaffene Allianz soll bedrohtes oder zerstörtes Kultur-Erbe in Krisengebieten retten oder restaurieren. Terrorgruppen wie der IS hatten in den vergangenen Jahren immer wieder wertvolle Kulturgüter zerstört oder beschädigt, unter anderem in der antiken syrischen Stadt Palmyra.