Geberkonferenz Krisenregion am Tschadsee erhält 635 Mio Euro

In der Region rund um den Tschadsee sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. (AFP / Stefan Heunis)

Für die notleidende Bevölkerung am Tschadsee in Afrika sind auf einer Geberkonferenz in Oslo 635 Millionen Euro zusammengekommen.

Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Vereinten Nationen für notwendig erachten, um den Hunger in der Region zu bekämpfen. Deutschland hatte als Mitausrichter der Konferenz 120 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre in Aussicht gestellt.



An den Tschadsee grenzen neben dem Tschad Nigeria, Niger und Kamerun. Die Menschen dort leiden unter Dürre und unter dem Terror der islamistischen Bewegung Boko Haram. Mehr als 20.000 Menschen wurden in den vergangenen acht Jahren getötet und 2,6 Millionen vertrieben. Elf Millionen Menschen sind nach Schätzungen der UNO auf Hilfe angewiesen.