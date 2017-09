Gebissanalysen bei Tieren Wenn Zähne lügen

Gitarrenfische graben sich gerne in den Sand ein und fressen Würmer, Krabben oder Muscheln. So dachte man bislang. Doch die genauere Analyse eines Kiefers eine Gitarrenrochens aus dem Naturhistorischen Museums in London mithilfe der Computertomografie zeigte noch eine ganz andere Vorliebe.

Von Dagmar Röhrlich