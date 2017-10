Die Zahl der Geburten in deutschen Krankenhäusern ist das fünfte Jahr in Folge gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, kamen im vergangenen Jahr mehr als 760000 Kinder in den Kliniken auf die Welt. Das seien 6,3 Prozent mehr als im Jahr 2015. Der Anteil von Kaiserschnittentbindungen habe sich dabei leicht reduziert von rund 32 auf 30,5 Prozent.



Nach weiteren Angaben des Statistischen Bundesamtes schreiten deutsche Behörden häufiger ein, um Gefahren für Kinder in ihren Familien durch Vernachlässigung oder Misshandlungen abzuwenden. Die Jugendämter hätten im vergangenen Jahr knapp 137.000 Verfahren bearbeitet. Das entspreche einem Anstieg um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.