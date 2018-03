In den USA gedenken heute Schüler mit 17-minütigen Ausständen der Opfer des Amoklaufs an einer Schule in Florida.

Einen Monat, nachdem ein 19-Jähriger 14 Schüler und drei Erwachsene an der Schule in Parkland erschossen hatte, wollen USA-weit Schüler ihre Klassenzimmer verlassen - je eine Minute für jedes Todesopfer. Mit den sogenannten "Walkouts" wollen die Jugendlichen neben dem Gedenken für striktere Waffengesetze werben. Organisiert wird die Aktion von der Jugendorganisation Empower. Ihren Angaben zufolge sind insgesamt 2.800 Walkouts angemeldet.



Wie die Schüler die 17 Minuten gestalten, steht ihnen frei: Sie können der Toten still gedenken, aber auch gemeinsam singen, die Namen der Opfer rezitieren oder Menschenketten bilden. Einige Schulen untersagten ihren Schülern aufgrund von Sicherheitsbedenken und wegen der Störung des Unterrichts die Teilnahme an der Aktion.



Unter den Überlebenden von Parkland hatte sich direkt nach dem Amoklauf eine vehemente Protestbewegung geformt, die härtere Waffengesetze und ein Umdenken der Politik forderte.



Hören Sie zu dem Thema einen Beitrag aus den "Informationen am Morgen" im DLF.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.