"Alles andere als eine unschuldige Stadt" sei Dresden gewesen zur Zeit des NS-Regimes. Das sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert vor zwei Wochen, als er die Pläne zum Gedenken an die Bombardierung der Stadt am 13. Februar 1945 vorstellte. Ein Gedenken in einem Ausmaß, das es so in keiner anderen deutschen Stadt gibt.

Dresden als schuldige Stadt während der Nazidiktatur. Damit hatte der Oberbürgermeister keine neue Feststellung getroffen, das hatten in den vergangenen Jahrzehnten historische Untersuchungen belegt, öffentlich gemacht durch Ausstellungen. Nachzulesen auch bei Victor Klemperer. Aber ganz offensichtlich nicht angekommen bei einigen Dresdnern. Sie hängen immer noch dem Opfermythos an, den die Nationalsozialisten sofort nach der Bombardierung aufgebaut hatten. Der in der DDR politisch nützlich war und ausgebaut wurde. Und den zuletzt auch Björn Höcke in seiner Rede hier bemühte. Die Reaktionen dieser Dresdner? Wüste Beschimpfungen gegen Hilbert, Morddrohungen in den sozialen Netzen. Hilbert steht seitdem unter Polizeischutz. Dresdner Normalität 2017. Eine Stadt pflegt ihre Komplexe.

Motto des Gedenkens: Verbindung mit aktuellen Konflikten

Als genau richtig erweist sich dabei das Motto des diesjährigen Gedenkens: Die Verbindung mit den Opfern aktueller Konflikte. Drei Busse, senkrecht in die Höhe ragend, verweisen auf den Bürgerkrieg in Syrien. Aufgestellt von einem deutsch-syrischen Künstler. Was, so fragt das Kunstwerk, wenn diese Busse statt in Aleppo in einer europäischen Stadt zum Schutz der Zivilbevölkerung stehen müssten?

Eine Frage, die sich einige Dresdner nicht stellen wollen. Sie äußern, ihnen würde mit der Aufstellung des Kunstwerks etwas weggenommen. Etwa 50 bis 100 brüllten bei der Einweihung des Kunstwerks, beschimpften die Redner, unter anderem als "Volksverräter". Im Angesicht der Frauenkirche, Symbol für Zerstörung und Wiederaufbau Dresdens, Symbol aber vor allem für die Versöhnung ehemals verfeindeter Länder. Dresdner Töne 2017.

Im dritten Jahr geht Pegida Montag für Montag auf die Straße

Im dritten Jahr geht Pegida Montag für Montag auf die Straße. Rund um den 13. Februar geht hier auf, was deren Anführer mit Hetze und Provokation gesät haben. Wie schon am 3. Oktober bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit entlädt sich der Hass, ein Dialog zwischen den Lagern scheint nicht mehr möglich.

Ohne Strategie der Stadt, kein Rückhalt beim Land

Dass das Kunstwerk wie der Oberbürgermeister unter Polizeischutz stehen, ist auch das Ergebnis der Versäumnisse der Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft im Umgang mit Pegida. Nie hat man eine Strategie gefunden, stets fehlte es den Kräften der Zivilgesellschaft an Rückhalt auch in der Landespolitik. In Leipzig hat es starker Gegenprotest geschafft, dass Legida aufgegeben hat. In Dresden aktuell nicht denkbar, im Gegenteil: Aus seinem sonnigen Exil auf Teneriffa dirigiert Pegida-Chef Bachmann, verurteilter Volksverhetzer, den Protest, auch jetzt im Umfeld des 13. Februar. Hinzu kommen neue rechte Gruppierungen. Und im Windschatten trauen sich auch die rechtsextremen Kameradschaften heute wieder an den Dresdner Hauptbahnhof, nachdem sie zuvor an den Stadtrand ausgewichen waren. In einer Zeit, in der auch die sächsische AfD deutlich nach rechts rückt.

Beschämende Szene bei der Einweihung des Monuments

Und so ist Kunst die Hoffnung Dresdens: So beschämend die Szene bei der Einweihung des Monuments an der Frauenkirche war, sie zeigt: Hier steht das richtige Kunstwerk am richtigen Ort. Am Fuße der drei Busse wird diskutiert, hier kommen auch diejenigen ins Gespräch, die sonst nicht mehr miteinander reden. Was sie sich dabei zu sagen haben, ob sie einander näherkommen, steht auf einem anderen Blatt. Aber: Die Busse stehen noch zwei Monate an der Dresdner Frauenkirche.