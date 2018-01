Gedenken an NS-Opfer

Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Parlamentspräsident Schäuble nannte jede Art von Antisemitismus unterträglich. Die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch bezeichnete es als Skandal, dass jüdische Schulen und Kindergärten in Deutschland bewacht werden müssten.

Lasker-Wallfisch überlebte Auschwitz als Cellistin im Mädchenorchester des das Vernichtungslagers. Die Kinder mussten unter anderem für das Lagerpersonal spielen. Im Frühjahr 1945 wurde Lasker-Wallfisch zusammen mit ihrer Schwester Renate von britischen Soldaten aus dem Lager Bergen-Belsen befreit. Heute sprach sie als Hauptrednerin während der Gedenkstunde zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag.



Dabei mahnte Lasker-Wallfisch, die Verbrechen der Nazis dürften sich nie wiederholen. Kein Genozid sei so umfassend dokumentiert worden wie der Holocaust. Trotzdem gebe es Menschen, die behaupteten, dass alles nur erfunden sei. Die 92-Jährige betonte, sie könne verstehen, wenn Jugendliche heute nichts mehr von den Verbrechen der Nationalsozialisten wissen wollten. Aber leugnen, dass auch diese zur deutschen Vergangenheit gehören, "das darf nicht sein".



Bundestagspräsident Schäuble nannte jede Art von Antisemitismus unerträglich. Die Lehre aus der deutschen Geschichte sei, dass die Menschenwürde verletzlich sei. Es sei beunruhigend, dass täglich Menschen wegen ihres fremden Aussehens angefeindet würden. Beunruhigen müssten auch die vielen Angriffe auf jüdische Einrichtungen.

