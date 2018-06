Gedenken an Vertreibung

In Berlin erinnern heute Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer gemeinsam an die Opfer von Flucht und Vertreibung.

Bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum wird Seehofer ein Grußwort sprechen; Merkel hält die zentrale Ansprache. Es ist der erste gemeinsame öffentliche Termin der beiden seit der Vertagung ihres Streits um die Rückweisung von Flüchtlingen am Montag.



Deutschland macht seit 2015 am UNO-Weltflüchtlingstag mit einer eigenen Veranstaltung auf das Leid Geflohener aufmerksam und erinnert zudem an die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg.

