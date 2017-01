Gedenken an Wannsee-Konferenz Lammert "Erinnern ist zentrale Aufgabe staatlicher Verantwortung"

In Berlin wurde an den 75. Jahrestag der Wannsee-Konferenz erinnert. (dpa)

In Berlin haben Vertreter von Bund, Land und des Zentralrates der Juden an den 75. Jahrestag der sogenannten Wannsee-Konferenz erinnert.

Am 20. Januar 1942 hatten dort führende Nationalsozialisten die Deportation und Ermordung der europäischen Juden beschlossen. Bundestagspräsident Lammert sagte vor 200 Gästen in der Gedenkstätte, das Erinnern sei eine zentrale Aufgabe staatlicher Verantwortung. Der Holocaust gehöre zu den ungeschriebenen Gründungsdokumenten der Bundesrepublik. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Schuster, betonte, die Wannsee-Konferenz führe vor Augen, was passieren könne, wenn die Menschenwürde nichts mehr zähle. Der Direktor der Gedenkstätte, Jasch, erklärte, die Erinnerung an den Holocaust sei eine Verpflichtung für die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.