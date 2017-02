Gedenken in Dresden Menschenkette mahnt zu Frieden und Versöhnung

Menschenkette in Dresden am 72. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. (picture alliance / Sebastian Kahnert/dpa)

Mit einer Menschenkette ist gestern Abend in Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert worden.

Nach Angaben der Stadt beteiligten sich rund 12.000 Menschen an der Aktion und verbanden Hand in Hand beide Elbseiten miteinander, um ein Zeichen für Frieden und Weltoffenheit zu setzen. Oberbürgermeister Hilbert erklärte, man wolle mit dem Erinnern eine Brücke in die Gegenwart schlagen. Es gebe eine Pflicht zu helfen, sagte er. Hilbert warb auch für einen Dialog zur Integration von Menschen fremder Herkunft und Religion. Dresden sei 1945 eine zerstörte Stadt gewesen, wie es Städte in Syrien und der Ostukraine heute seien.



Am 13. und 14. Februar 1945 wurden durch Luftangriffe alliierter Bomber auf Dresden etwa 25.000 Menschen getötet.