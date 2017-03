In Japan ist heute an die Opfer der Tsunami- und Atom-Katastrophe vor sechs Jahren erinnert worden.

Die Menschen kamen im ganzen Land zu einer Schweigeminute und zu Gebeten zusammen. Infolge des schweren Erdbebens und anschließenden Tsunamis am 11. März 2011 starben mehr als 18.000 Menschen. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es in drei Blöcken zu einer Kernschmelze. Auf einer Gedenkveranstaltung in Tokio sagte Ministerpräsident Abe, der Wiederaufbau habe eine neue Stufe erreicht. Die Regierung forderte die früheren Anwohner zur Rückkehr in ihre Häuser auf.



Der Physiker Pflugbeil von der Gesellschaft für Strahlenschutz sagte im Deutschlandfunk, eine Rückkehr in die strahlenverseuchten Gebiete sei indiskutabel. Wenn die japanische Regierung erklärte, das sei völlig sicher, sei das gelogen. Pflugbeil kritisierte zudem, dass die Regierung kaum Datenerhebungen über die gesundheitlichen Folgen der Atomkatastrophe zulasse. Die Informationen, die bekannt würden, bildeten nur einen Bruchteil der Realität ab.