Gedenken in Pearl Harbor Japans Ministerpräsident Abe auf Hawaii eingetroffen

Das Archivbild vom 7.12.1941 zeigt den Hafen Pearl Harbor auf der hawaiianischen Insel Oahu nach dem Überraschungsangriff von 360 Flugzeugen der japanischen Luftwaffe. (dpa/picture-alliance/epa afp National Park Service)

Japans Ministerpräsident Abe ist zu einem historischen Besuch auf Hawaii eingetroffen.

Als erster Regierungschef seines Landes will er morgen nach Pearl Harbor reisen. Dort wird er gemeinsam mit US-Präsident Obama der Opfer des japanischen Überraschungsangriffs auf die amerikanische Pazifik-Flotte vor rund 75 Jahren gedenken. Damals wurden rund 2.400 US-Soldaten getötet. In der Folge traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein.



Das Treffen beider Politiker gilt als weiteres Zeichen der Entspannung zwischen ihren Ländern. Vor einem halben Jahr hatte Obama Hiroshima besucht. Über der Stadt hatten die USA 1945 erstmals eine Atombombe abgeworfen.