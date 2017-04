An der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora in Thüringen sind Blumen und Kränze für die Opfer niedergelegt worden.

Rund 150 Menschen erinnerten damit an die Befreiung des Lagers vor 72 Jahren. Unter den Trauernden waren auch sechs Überlebende. Im KZ Mittelbau-Dora hatten Häftlinge in unterirdischen Hallen Raketen für das Nazi-Regime fertigen müssen. Etwa 20.000 der Zwangsarbeiter starben in der Haft.