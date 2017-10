25 Jahre nach dem Tod von Willy Brandt haben Spitzenpolitiker der SPD des ehemaligen Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden gedacht.

Wie sehr er fehle, sei noch nie so spürbar geworden wie heute, erklärte der langjährige Präsident des Deutschen Bundestags, Thierse, bei einer Veranstaltung in Berlin. Nur wenige Sozialdemokraten hätten den Internationalismus so glaubhaft verkörpert wie Brandt. Er habe seine Positionen zwar immer wieder kritisch überprüft, seine Grundsätze seien aber stets unerschütterlich gewesen, betonte Thierse. Neben dem früheren Bundestagspräsidenten nahmen auch Parteichef Schulz, Brandts Sohn Peter sowie der ehemalige spanische Ministerpräsident González an der Veranstaltung in der SPD-Zentrale teil.



Brandt hatte sich zunächst als Regierender Bürgermeister von Berlin, später als Außenminister und schließlich als Bundeskanzler nach der Formel "Wandel durch Annäherung" für eine Politik der Entspannung im Kalten Krieg eingesetzt. Für seine Ostpolitik bekam er 1971 den Friedensnobelpreis.