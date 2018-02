Mit Blick auf die Völkerschlacht um Stalingrad hat der Historiker Jochen Hellbeck für einen europaweiten Erinnerungs- und Versöhnungsort geworben.

Hellbeck sagte im Deutschlandfunk, Stalingrad sei ein Beispiel, um die engen Korridore nationaler Erinnerung zu verlassen. Die Völkerschlacht eigne sich sehr gut als Fluchtpunkt für eine übergreifende europaweite Erinnerung des Zweiten Weltkriegs. Dabei denke er an den Handschlag von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem franzöischen Präsidenten Francois Mitterrand auf den Gräbern von Verdun 1984. Dieser Handschlag habe die EU mit herbeigeführt, sagte der Professor der Rutgers University in New York. Er würde es gerne erleben, dass eines Tages Vertreter des russischen und des deutschen Volks, aber auch Ungarn, Rumänen, Italiener, Weißrussen, Tataren und Kasachen sich im ehemaligen Stalingrad die Hand reichten.



Die Kapitulation der deutschen Armee in Stalingrad jährt sich heute zum 75. Mal. Mehr dazu erfahren Sie auch in unserem Kalenderblatt. Die Stadt heißt heute Wolgograd.

