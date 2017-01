Gedenkfeier Gauck würdigt Ex-Präsidenten Herzog

Der Berliner Dom. (picture alliance / Bernd Settnik)

Mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt hat Deutschland Abschied vom früheren Staatsoberhaupt Roman Herzog genommen.

Bundespräsident Gauck würdigte in seiner Ansprache im Berliner Dom Herzogs Plädoyer für Reformen. Der Ruck durch Deutschland, den dieser gefordert habe, sei sprichwörtlich geworden, sagte Gauck. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, hob Herzogs Leistungen als Staats- und Verfassungsrechtler hervor. Dieser habe sich als unabhängiger liberaler Geist mit hoher Integrationskraft erwiesen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, betonte, der von Herzog 1996 eingeführte Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar werde immer mit seinem Namen verbunden bleiben. EU-Ratspräsident Tusk erinnerte an die Beiträge Herzogs für das deutsch-polnische Verhältnis und für die Europäische Gemeinschaft.