In der belgischen Stadt Ypern haben gestern die Feiern zum Gedenken an die Flandernschlacht im Ersten Weltkrieg begonnen.

Der britische Prinz William und Belgiens König Philippe legten am Menin-Tor in Ypern Kränze nieder. Die Gedenkstätte soll an die hunderttausenden Toten der dreimonatigen Schlacht vor 100 Jahren erinnern. Für heute ist eine große Gedenkveranstaltung mit Vertretern der früheren Kriegsgegner auf einem Soldatenfriedhof nahe Ypern geplant. Deutschland wird von Bundesaußenminister Gabriel vertreten. Er sagte vor seiner Abreise, die Flandernschlacht stehe für das sinnlose Grauen des Krieges. Heute gelte mehr denn je: Europa sei ein Friedensprojekt. Nur geeint könne es gelingen, die gemeinsamen Interessen zu wahren und die Werte zu verteidigen.