Gedenkmarsch in Berlin Tausende erinnern an Ermordung von Liebknecht und Luxemburg

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg - die Mitbegründer der KPD. (picture alliance / Collage Deutschlandradio)

In Berlin ist an die beiden vor 98 Jahren ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert worden.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich etwa 3.500 Menschen an einem Gedenkmarsch zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde. An den Gräbern der beiden wurden Blumen und Kränze niedergelegt. Auch mehrere Spitzenpolitiker der Linkspartei nahmen teil, unter ihnen die Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch. - Luxemburg und Liebknecht waren Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands. Am 15. Januar 1919 wurden sie von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen.