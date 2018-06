Die Bundesregierung hat im Rahmen einer Feierstunde in Berlin der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht.

Bundesinnenminister Seehofer erinnerte dabei an die Leistungen der Vertriebenen in Deutschland. Sie hätten mit ihrer Versöhnungsbereitschaft, ihrem Fleiß und ihrer Arbeit maßgeblich zum Wirtschaftswunder in Westdeutschland beigetragen. Seehofer fügte hinzu, wer das Schicksal der Vertriebenen kenne, könne nachempfinden, was viele Flüchtlinge heute erlebten. Daraus müsse man die Lehre ziehen, dass Frieden kostbar sei und Humanität am Anfang allen Denkens stehen müsse.



Bundeskanzlerin Merkel, die nach Seehofer sprach, rief dazu auf, sich mehr mit den Schicksalen von Flüchtlingen auseinanderzusetzen. Wer Flucht und Vertreibung nicht selbst erleben müsse, könne kaum ermessen, was eine solche Erfahrung bedeute. Man könne aber zuhören und lernen, auch damit kein neues Leid durch Leugnung, Verdrängung und Nichtbeachtung entstehe.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.