Gedenktag für NS-Opfer Euthanasie-Opfer im Mittelpunkt

Eine Stolperschwelle erinnert an Euthanasiemorde in Leipzig. (dpa / picture-alliance / Sebastian Willnow)

Der Bundestag gedenkt heute der Opfer des Nationalsozialismus.

Anlass ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen in diesem Jahr die sogenannten "Euthanasie"-Morde. Rund 300.000 Menschen mit Behinderungen und Krankheiten wurden vom NS-Regime in ganz Europa systematisch getötet.



Der Zentralrat der Juden appellierte an Politik und Bildungseinrichtungen, die Erinnerung an die Opfer stets wachzuhalten. Gerade angesichts des wachsenden Rechtspopulismus und einer immer diffuseren rechtsextremistischen Szene in Deutschland sei das Gedenken wichtiger denn je. Die Nazis ermordeten im dritten Reich rund sechs Millionen Juden.