Gedenktag für NS-Opfer Euthanasie-Opfer im Mittelpunkt

Eine Stolperschwelle erinnert an Euthanasiemorde in Leipzig. (dpa / picture-alliance / Sebastian Willnow)

Im Bundestag wird zur Stunde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Anlass ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Im Mittelpunkt des Gedenkens steht in diesem Jahr die systematische Ermordung von schätzungsweise 300.000 Menschen mit Behinderungen und Krankheiten. Bundestagspräsident Lammert sagte, der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff der Euthanasie beschreibe beschönigend die Tötung von nicht lebenswert erachteten Menschen. Diese Sprache der Barbarei zeige die Barbarei des Geistes. Zwischen Euthanasie und dem Völkermord an den Juden bestehe ein enger Zusammenhang, betonte Lammert. Hunderte Ärzte und Krankenpfleger hätten ihr Tun bruchlos in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten fortgesetzt.