Im Streit um verlangsamte iPhones hat sich Apple bei den Nutzern entschuldigt.

In einer Mitteilung des Konzerns heißt es, man sei sich bewusst, dass einige Kunden das Gefühl hätten, Apple habe sie im Stich gelassen. Der Konzern habe nie und würde nie irgendwas unternehmen, um die Lebensdauer eines Produkts gezielt zu verkürzen. Apple kündigte zudem Preisnachlässe für gewisse Ersatz-Akkus an. - Apple hatte am 20. Dezember eingeräumt, dass die Software die Spitzenleistung des Prozessors bei Mobiltelefonen mit älterer Batterie drosselt. Wegen der verlangsamten iPhones liegen in den USA inzwischen mindestens acht Klagen gegen den kalifornischen Konzern vor.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.