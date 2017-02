Gefährder Bayern will Vorbeugehaft nicht mehr befristen

Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung in München. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

In Bayern sollen sogenannte Gefährder künftig unbegrenzt in Präventivhaft genommen werden können.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sieht das ein vom Landeskabinett bereits auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf vor. Demnach haben Richter künftig die Möglichkeit, auf Antrag der Polizei beliebig lange Haft anzuordnen, um eine schwere Gefahr für die Allgemeinheit abzuwenden. Bisher ist in Bayern nur eine Vorbeugehaft von maximal 14 Tagen möglich. In anderen Bundesländern ist die Frist noch kürzer, weil den Betroffenen keine konkrete Straftat zur Last gelegt werden könne.