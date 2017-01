Gefährder Maas (SPD) will Abschiebehaft erweitern

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) (picture alliance / dpa / Marcel Kusch)

Bundesjustizminister Maas will die Regeln für die Abschiebehaft sogenannter Gefährder ändern.

Er werde sehr konkrete Vorschläge für eine erweiterte Gefährderhaft machen, teilte der SPD-Politiker in Berlin mit. Auch diejenigen Personen sollten inhaftiert werden, bei denen die Herkunftsstaaten sich einer Rückführung versperrten. Bundesinnenminister de Maizère von der CDU hatte zuvor den Sozialdemokraten mangelnde Kooperationsbereitschaft in Fragen von Sicherheit und Terrorabwehr vorgeworfen.



Einem Bericht zufolge leben derzeit 224 Gefährder mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Bei 62 von ihnen sei der Asylantrag abgelehnt worden, sie seien ausreisepflichtig und müssten sofort abgeschoben werden.