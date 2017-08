Gefährliche Algen in der Bretagne Nitratgehalt im Wasser nur schwer in den Griff zu kriegen

An der französischen Bretagne-Küste gibt es in diesem Jahr so viele gefährliche grüne Algen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Bereits zum zweiten Mal hat die Region deswegen einen Aktionsplan gegen die Algen aufgesetzt. Doch Umweltschützern gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Von Lisa Louis