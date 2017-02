Blei ist problematisch, weil es Nervensystem, Gehirn und Gehör schädigen kann. Cadmium belastet Nieren und Knochen. Peter Laux vom Bundesinstitut für Risikobewertung kennt sich mit beiden Schadstoffen aus:

"Blei und Cadmium sind toxische Schwermetalle. Der Mensch nimmt sie sowieso schon auf über Quellen wie Lebensmittel oder Trinkwasser. Dadurch wird die zuträgliche Aufnahme nahezu ausgeschöpft - jeden zusätzlichen Eintrag sollte man vermeiden."

Also auch die Teilchen, die durch Modeschmuck in den Körper gelangen können: ganz einfach über den Kontakt mit der Haut, sehr selten beim versehentlichen Verschlucken.

Schwermetall-Grenzwerte werden häufig überschritten

Grundsätzlich gibt es seit einigen Jahren gesetzliche Grenzwerte für Blei- und Cadmium in Modeschmuck, doch nicht jeder Hersteller hält diese Grenzwerte auch ein. So hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im November diverse Funde dieser Stoffe in Modeschmuck oberhalb der geltenden Grenzwerte gemeldet - leider ohne Nennung der genauen Objekte und Hersteller.

Peter Laux rät deshalb, nur bei vertrauenswürdigen Quellen zu kaufen. Die lassen eine Rückverfolgung bis zum Hersteller zu, wo man dann gegebenenfalls nachfragen kann. Zusätzlich sollte man im Internet suchen, ob bestimmte Produkt- und Markennamen schon einmal bei Kontrollen aufgefallen sind.

Aber auch Nickel wird oft in Modeschmuck verarbeitet, mit deutlich spürbaren Folgen für die Träger. Denn Nickel ist ein Kontaktallergen. Professor Torsten Zuberbier, Chef der Europäischen Stiftung für Allergieforschung an der Charité in Berlin, warnt vor den Symptomen:

"Juckreiz, Rötung, Schuppung – oft bis zu 48 Stunden nach dem Kontakt. Dann sollte man hellhörig werden, zum Hautarzt gehen und einen Allergietest machen."

Schweiß und langer Hautkontakt erhöhen Allergierisiko

Ob und wann eine Nickelallergie auftritt, könne niemand vorhersagen, so Zuberbier. Frauen entwickelten statistisch gesehen häufiger eine solche Reaktion als Männer, auch weil sie mehr Modeschmuck tragen. Rund 15 Prozent der Bevölkerung ist auf Nickel sensibilisiert, acht Prozent der Erwachsenen in Deutschland entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Nickelallergie. Ganz von Modeschmuck abraten will der Mediziner deshalb aber nicht. Sein Tipp: Nachfragen.

"Sowohl die Verkäufer als auch die Hersteller sind auf jeden Fall auskunftspflichtig. Doch auch ein Verkäufer kann nur nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Er muss sich ja auf die Angaben verlassen, die er vom Hersteller bekommt. Den Hersteller ausfindig zu machen, ist im Alltagsgeschäft bei preiswertem Modeschmuck viel zu kompliziert für den einfachen Konsumenten. Vielleicht eher daher der Rat: gehen sie dorthin, wo man auch Vertrauen hat, beispielsweise in ein ordentliches Juweliergeschäft."

Schweiß und langer Hautkontakt erhöhen das Risiko einer allergischen Reaktion. Ohrstecker, Ringe oder Uhrenarmbänder, so der Mediziner, seien daher riskanter als etwa ein lockeres Armkettchen.

Wer Modeschmuck besitzt und sich über dessen Nickel-Gehalt nicht im Klaren ist, kann ihn übrigens auch selbst überprüfen: In Apotheken gibt es einen Schnelltest, der über eine Farbreaktion ermittelt, ob der Schmuck gefährliche Mengen Nickel abgibt, die den erlaubten Grenzwert überschreiten. Der Preis für den Test liegt bei zehn bis 20 Euro.