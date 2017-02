Gefängnis in Syrien Amnesty International berichtet über tausende Hinrichtungen

Amnesty International will die Verantwortlichen vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen (picture alliance/dpa - Britta Pedersen)

Amnesty International hat einen weiteren Bericht über systematische Hinrichtungen in Militärgefängnissen in Syrien vorgelegt.

In der Haftanstalt Sednaya seien bis zu 13.000 Menschen unter Billigung des syrischen Regimes getötet worden, heißt es in einer Studie der Menschenrechtsorganisation. Es handele sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Amnesty fordert Kontrollen der syrischen Gefängnisse durch internationale Beobachter. Der Bericht bezieht sich auf einen Zeitraum von 2011 bis 2015. Er stützt sich auf Zeugenaussagen, darunter auch ehemalige Gefängniswärter und Behördenvertreter. - Sednaya liegt nördlich der Hauptstadt Damaskus. Andere Menschenrechtsorganisationen hatten in der Vergangenheit ebenfalls auf Hinrichtungen und Folter in den Militärgefängnissen des Staates hingewiesen.