In Kiew sind die ersten freigelassenen Gefangenen aus den Konfliktgebieten in der Ostukraine eingetroffen. In der Nacht wurden sie am Flughafen der ukrainischen Hauptstadt von hunderten Menschen empfangen. Die Menge applaudierte und skandierte Ausrufe wie "Ruhm unseren Helden" oder "Ruhm der Ukraine".

Medien des Landes berichteten live von der Rückkehr. Zuvor hatten die ukrainische Regierung und die prorussischen Rebellen im umkämpften Osten Gefangene ausgetauscht - darunter Soldaten, Rebellen und Zivilisten. 73 wurden von den prorussischen Aufständischen freigelassen, 233 von Seiten Kiews. Es handelte sich um den umfangreichsten Austausch dieser Art seit Beginn des Konflikts im April 2014.



Die Freilassung von Gefangenen ist ein zentraler Punkt der Minsker Friedensvereinbarungen. Deren Umsetzung verläuft bislang jedoch äußerst schleppend. Dem jetztige Gefangenenaustausch waren monatelange Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vorausgegangen.



Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron nannten den Austausch einen bedeutenden Erfolg. Nun müssten auch noch die übrigen Gefangenen freikommen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Bundesaußenminister Gabriel sprach von einem wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.