In mehreren deutschen Städten sind Menschen gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen.

Kundgebungen gab es gestern unter anderem in Erfurt, Magdeburg, Köln und Berlin. In der Hauptstadt, wo sich einige tausend Menschen beteiligten, hatte die Jüdische Gemeinde dazu aufgerufen, unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" aus Solidarität die jüdische Kopfbedeckung aufzusetzen.



Hintergrund ist der mutmaßlich antisemitische Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in Berlin in der vergangenen Woche. Drei arabisch sprechende Männer hatten sie beleidigt und geschlagen. Gegen einen mutmaßlichen Täter erging Haftbefehl.

