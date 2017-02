In Zeiten der Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung gibt es nicht wenige, die auf der Suche nach Orientierung dem derzeitigen System mit allen, die es vertreten, den Rücken kehren. Von einer Vertrauenskrise ist längst die Rede, und davon, dass sich viele von Politik und Wirtschaft nicht mehr verstanden fühlen: "Die hören uns eh nicht zu", oder: "die machen eh was sie wollen", sind Sätze, die immer wieder zu hören sind.

Es stehen bedeutende Wahlen an: in Frankreich, den Niederlanden, in Deutschland. Angesichts dieses Vertrauensverlustes gilt es Antworten zu finden.

