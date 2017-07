Auch Mülheim an der Ruhr ist mitten in einem solchen Wandlungsprozess. "Ruhrbania" ist dort ein Projekt, das die Würde der Stadt retten soll. Wie das gelingen soll, darüber wollen wir reden vor Ort live aus Mülheim an der Ruhr.

Gesprächsgäste:

Prof. Christian Gruninger-Hermann , Prof. für BWL an der Dualen Hochschule Lörrach

, Prof. für BWL an der Dualen Hochschule Lörrach Felix Kels , Edeka Einzelhändler aus Mülheim

, Edeka Einzelhändler aus Mülheim Ulrich Scholten , Oberbürgermeister von Mülheim

, Oberbürgermeister von Mülheim Hermann-Josef Pogge , Werbegemeinschaft Innenstadt

, Werbegemeinschaft Innenstadt Gerd Rainer Scholze , Gründer von AIP (Architektur, Industrie- und Gewerbebau)

, Gründer von AIP (Architektur, Industrie- und Gewerbebau) Hilmar von Lojewski, Beigeordneter für Stadtentwicklung beim Deutschen Städtetag

