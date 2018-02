Nach der Gewalt zwischen Flüchtlingen und Einheimischen haben in Cottbus mehrere hundert Menschen an einem Sternmarsch für Frieden und Weltoffenheit teilgenommen.

Aus verschiedenen Richtungen setzten sich mehrere Gruppen zur Oberkirche in der Innenstadt in Bewegung. Auf dem Vorplatz gab es anschließend eine Kundgebung. Zugleich wurde an den Jahrestag der Bombardierung von Cottbus im Zweiten Weltkrieg erinnert. - Im vergangenen Monat hatte es wiederholt Zusammenstöße zwischen Deutschen und Flüchtlingen in der Stadt gegeben.

