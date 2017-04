Heiraten unter Polizeischutz, das klingt nicht nach dem schönsten Tag des Lebens – und war doch Realität heute in Köln. Denn 13 Hochzeitspaare konnten nur mithilfe der Polizei das Historische Rathaus erreichen und sich das Ja-Wort geben.

Es ist diese Episode, die vielleicht am besten den Zustand illustriert, in dem sich die Domstadt an diesem Wochenende befand und befindet. 600 Delegierte beim AfD-Bundesparteitag, rund 4.000 Polizisten und etwa 20.000 Gegendemonstranten sorgen für einen Ausnahmezustand.



Muss das sein?, fragten sich viele. Die meisten meinten damit wohl den AfD-Bundesparteitag, manch einer die zahlreichen Gegendemonstrationen und vereinzelt auch den massiven Polizeieinsatz.



Die Antwort auf diese Frage, ist nicht ganz einfach, muss sie doch verschiedene Facetten und Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens berücksichtigen. Aber, um es kurz zu machen, sie lautet Ja – und zwar in allen drei Fällen.



Ja, es muss sein, dass ein AfD-Bundesparteitag stattfindet. Die Partei sitzt in zahlreichen Landtagen, ist nicht verboten. Natürlich: Einzelne Äußerungen sind mitunter nur schwer zu ertragen, es ist allerdings auch nicht hinzunehmen, dass AfD-Delegierte bei der Anreise körperlich angegangen werden. Solche Versuche, die es gab und bei denen mitunter auch Polizisten verletzt wurden, sind zu verurteilen, auch ursächlich für den massiven Polizeieinsatz. Und: Sie haben letztendlich einen doppelten gegenteiligen Effekt: Zum einen vergrößern sie die mediale Bühne der AfD. Zum anderen werfen sie dunkle Schatten auf den bunten, inhaltlichen Gegenprotest.

Massiver Polizeieinsatz war richtig

Von daher war und ist der massive Polizeieinsatz nur folgerichtig. Diese Präsenz hat dafür gesorgt, dass der heutige Tag weitgehend friedlich ablief und für potenzielle Straftäter kaum Angriffsmöglichkeiten bestanden.



Bleibt noch die Frage nach den Gegen-Demonstrationen: Das bunte und fast ausschließlich fröhliche Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz war imposant – auch wenn letztendlich nur etwas weniger die Hälfte der angekündigten 50.000 kamen.



Doch neben der spürbaren Belastung der Stadt, sprich mutwillige Sachbeschädigungen, massive Verkehrsstörungen in der kompletten Innenstadt sowie erhebliche Umsatzeinbußen einzelner Geschäfte, trat dieser bunte Protest dem langfristigen befürchteten Imageschaden entgegen – und sorgte stattdessen mit Luftballons, Konfetti und Kostümen für einen Tag, an den sich dann auch die 13 Hochzeitspaare aus dem Kölner Rathaus wohl gerne erinnern werden.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.