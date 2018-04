Gegenmittel gesucht Wie kann die hohe Zahl an Ausbildungsabbrüchen verringert werden?

In unserer aktuellen Themenwoche "Zukunft Azubi" ist der Berufsbildungsbericht ein Seismograph dafür wie es um die Duale Ausbildung gerade in Deutschland bestellt ist. Dort heißt es, dass 2017 insgesamt 146.000 Ausbildungsverhältnisse abgebrochen wurden, eine Quote von mehr als 25 Prozent.

Moderation: Regina Brinkmann