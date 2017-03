In der Gehaltsaffäre um den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet.

Allerdings richte sich das Verfahren derzeit gegen Unbekannt, erklärte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Zwar habe es Strafanzeigen gegen konkrete Personen gegeben, doch habe sich in diesen Fällen kein Anfangsverdacht ergeben.



Wendt steht in der Kritik, weil er trotz seiner kompletten Freistellung für die Gewerkschaftsarbeit jahrelang ein Teilzeitgehalt als Polizist in Nordrhein-Westfalen kassiert hatte. Zudem verfügte er über weitere Einnahmen als Aufsichtsrat des Versicherungskonzerns AXA, die er dem Land als Arbeitgeber nicht mitgeteilt haben soll. Deswegen läuft bereits ein Disziplinarverfahren gegen Wendt, der seit einigen Wochen als Polizist im Ruhestand ist.