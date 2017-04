Das US-Arbeitsministerium untersucht, ob der Internetkonzern Google Frauen bei der Bezahlung gegenüber Männern benachteiligt.

Die Behörde gab ihren Verdacht bei einer Gerichtsanhörung in San Francisco bekannt. Google wies die Vorwürfe der geschlechtlichen Diskriminierung zurück. In einer Erklärung heißt es, jedes Jahr fänden Analysen zu den Gehältern statt - und dabei sei zwischen Männern und Frauen nie ein Unterschied in der Bezahlung aufgetreten.