Geheimdienst-Memo Trump spricht von "Hexenjagd" gegen ihn

Der designierte US-Präsident Donald Trump. (pa/dpa/Reynolds)

Der künftige US-Präsident Trump hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach die russische Regierung kompromittierende Informationen über ihn besitze.

Trump schrieb in einer Twitter-Mitteilung, es handele sich um eine gefälschte Nachricht und um eine totale politische Hexenjagd.



Mehrer amerikanische und britische Medien hatten zuvor berichtet, laut einem Memo der amerikanischen Geheimdienste verfüge die Regierung in Moskau möglicherweise über Informationen zum Privatleben Trumps und zu dessen Geschäftsbeziehungen nach Russland, die ihn erpressbar machen könnten. Die US-Geheimdienstchefs hätten Trump bei einem Treffen in der vergangenen Woche über diese ihnen vorliegenden Berichte informiert und prüften derzeit deren Stichhaltigkeit. Trumps hatte in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, als US-Präsident ein gutes Verhältnis zu Russland anzustreben.