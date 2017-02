Geheimdienstaffäre Kanzleramtschef will erst spät von BND-Spionage erfahren haben

Kanzleramtsminister Peter Altmaier. (imago / Xinhua)

In der Geheimdienstaffäre hat Kanzleramtsminister Altmaier nach eigener Aussage erst spät davon erfahren, dass der Bundesnachrichtendiesnt befreundete Staaten ausgespäht hat.

Altmaier sagte vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags, er habe davon vor März 2015 nichts gewusst. Die Aussage über den Wissensstand im Kanzleramt ist auch deshalb von Belang, weil der Ausschuss herausfinden will, was Bundeskanzlerin Merkel wusste, als sie im Oktober 2013 sagte: "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht." Damit reagierte sie auf den mutmaßlichen Lauschangriff des US-Geheimdienstes NSA auf ihr Mobiltelefon. Am Donnerstag schließt der Ausschuss nach fast dreijähriger Beweisaufnahme mit der Befragung Merkels als Zeugin seine Vernehmungen ab.